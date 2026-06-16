Сбежали из приемной семьи: подробности исчезновения сестер в Карелии

Пропавшие в Карелии две девочки воспитывались в приемной семье. В день исчезновения они попросились поиграть на улице и сбежали, сообщает РЕН ТВ .

Подробностями происшествия поделился их опекун Дмитрий С. По его словам, накануне девочки находились дома, общались вместе с родителями и психологом. Затем они попросились поиграть с мячом во дворе, но домой так и не вернулись.

При этом девочки не надели GPS-часы, предназначенные для связи и контроля. Опекуны заподозрили, что сестры могли сбежать к 17-летнему брату, которого недавно освободили из колонии. По словам Дмитрия, тот оказывает на девочек плохое влияние, транслируя «образ свободной и беззаботной жизни».

После пропажи опекуны обратились в полицию. Инспектору удалось связаться со старшим братом девочек только ночью. Парень признался, что сестры с ним.

Сестры уже сбегали из приемной семьи 9 июня — они собрали рюкзаки и ушли, когда родителей не было дома. Тогда их тоже нашли у брата.

15 июня должна была состояться встреча с опекой, но девочки снова ушли. Дмитрий считает, что дети могли скрываться в тайной квартире брата.

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