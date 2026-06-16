Двух несовершеннолетних сестер разыскивают в Карелии

В Петрозаводске пропали без вести две несовершеннолетние девочки, которые накануне ушли из дома и не вернулись, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Карелия.

15 июня девочки 2019 и 2014 года рождения вышли из дома и до настоящего времени местонахождение сестер неизвестно.

В последний раз девочек видели накануне около 21:00 в компании несовершеннолетних на карьере в микрорайоне Ключевая.

У одной девочки была кепка с ушками, на ней одета футболка желтого цвета. При себе она имела белую сумку. Вторая одета в кепку джинсовую светло-синюю (козырек розового цвета) спереди надпись sport розового цвета, кофту черного цвета, джинсы светло-голубые. При себе у девочки была сумка желтого цвета с белым ремнем.

Обладающим информацией о местонахождении разыскиваемых необходимо сообщать по телефонам полиции: +7911 402 49 26 или 8921 455 28 85.

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