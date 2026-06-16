Для россиян на 5 млн дороже: Леонтьев поднял цены на выступления

Валерий Леонтьев резко увеличил стоимость своих выступлений, правда, только для россиян. Теперь он берет с соотечественников на 5 млн дороже, тогда как для иностранцев ценник остался прежним, сообщает Mash .

Живущий в США певец просит за 50-й минутный концерт в России минимум 17 млн рублей. При этом для иностранных заказчиков Леонтьев по-прежнему готов выступать за 12 млн рублей.

Также 77-летний артист стал отказываться от сольных корпоративов. Теперь он выступает только на крупных мероприятиях, где можно больше заработать и куда надо реже летать.

Причина изменения ценника и формата выступления кроется в долгих перелетах между континентами. В самолете у Леонтьева усиливаются перепады давления, болит голова и растет нагрузка на сосуды.

Тем не менее летом артист собирается вновь прилететь в РФ, чтобы заработать на концертах.

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