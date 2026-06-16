В Павлово-Посадском округе Подмосковья обсудили планы на лето

Оперативное совещание под руководством врип главы Сергея Балашова прошло 15 июня в Павлово-Посадском округе. Участники обсудили подготовку к фестивалю колокольного искусства, вопросы ЖКХ, благоустройства и безопасность на водоемах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов провел совещание с профильными службами, на котором подвели итоги работы и определили приоритетные задачи. В ближайшее время запланирован выезд в Аверкиево вместе с благочинным Павлово-Посадского округа священником Александром Анохиным для проверки территории перед фестивалем колокольного искусства 12 июля. Также состоится личный прием участников специальной военной операции и их семей.

В сфере ЖКХ зафиксирован рост обращений по раскопкам после ремонтных работ Мособлводоканала. На улице Большой Покровской продолжаются аварийные раскопки, не завершенные подрядчиком. Ведутся переговоры, ориентировочный срок восстановления асфальта — конец июня. В РСО Электрогорск запланирована замена труб на улице Горького.

В рамках благоустройства МБУ «Благоустройство» вывезло более 1000 кубометров мусора. Проводится ямочный ремонт во дворах на Ново-Мишутинской улице, в деревнях Кузнецы и Андреево, где установлен новый искусственный дорожный неровность. Покошено более 70 тыс. кв. м зеленых насаждений, ведется уход за клумбами и контроль состояния контейнерных площадок. В парке Победы поручено закрепить поврежденные элементы стелы.

ДРСУ продолжает работы на улицах Павловская и Южная — идет покос травы и уборка пыли. Усилен контроль за безопасностью на водоемах, проводятся рейды по выявлению купающихся в состоянии алкогольного опьянения и в запрещенных местах. Кроме того, в округе появились четыре стобалльника ЕГЭ — по два по литературе и химии. Началась подготовка к празднованию Дня города Павловский Посад 22 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.