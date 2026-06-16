В Раменском округе более 70 детей осмотрели врачи НИКИ детства

Прием организовали в два этапа. Сначала детям выполняли экспресс-анализы в мобильной лаборатории, после чего по их результатам пациентов консультировали профильные специалисты — нефролог, невролог и кардиолог.

Кроме того, маленьким пациентам провели ЭКГ и УЗИ. Всего обследование и консультации высококвалифицированных врачей получили более 70 детей Раменского округа.

«Специалисты НИКИ детства регулярно приезжают в Раменскую больницу. Получить направление на прием можно у педиатра поликлиники. Перед приездом мобильной бригады врачей родителей оповещают о дате и записывают на удобное для них время. Таким образом, визиты таких квалифицированных специалистов дают нам возможность оказать всю необходимую медицинскую помощь детишкам Раменского округа рядом с домом», — подчеркнула заведующая детским поликлиническим отделением Раменской больницы Наталья Кашлакова.

Следующий приезд специалистов НИКИ детства запланирован на 21 июля 2026 года. Прием пройдет в детской поликлинике по адресу: Раменское, улица Махова, дом 19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.