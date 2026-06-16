сегодня в 15:35

В Зарайске Подмосковья ремонтируют мост через Осетрик

Капитальный ремонт моста через реку Осетрик продолжается в Зарайске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведут в два этапа с реверсивным движением, запуск рабочего проезда намечен на ноябрь 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост длиной 54 метра построили в 1974 году. Он обеспечивает транспортную связь Зарайска с Луховицами. Специалисты уже завершили ремонт первой половины сооружения и перешли ко второму этапу.

«В ходе второго этапа капитального ремонта моста через реку Осетрик мостовики заменили балки пролетного строения, устроили уширения ригелей, переходные плиты, межбалочные швы, консольные участки, а также универсальную мостовую конструкцию пролетного строения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас рабочие выполняют устройство зуба упора и обмазочной гидроизоляции. На объекте задействованы 25 человек, кран-манипулятор и экскаватор.

Далее на мосту оборудуют локальные очистные сооружения, уложат мостовое полотно и обновят подходы, отремонтируют опоры и конусы. После открытия движения установят ограждения и нанесут разметку. Это улучшит проезд к Зарайскому кремлю, другим достопримечательностям округа и в сторону Луховиц для порядка 20 тысяч жителей и гостей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.