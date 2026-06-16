Коммунальные службы Подмосковья оштрафовали на 10,6 млн рублей

В Подмосковье за прошлую неделю управляющим и ресурсоснабжающим организациям назначили штрафы на сумму более 10 млн рублей. По итогам рассмотрения 78 административных дел общая сумма взысканий составила 10 млн 665 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело еженедельное заседание по административным делам в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля. Всего на рассмотрение поступило 90 дел, окончательные решения вынесены по 78 из них, еще 12 отложены для выяснения юридически значимых обстоятельств. По трем делам организациям объявили предупреждение.

Наибольшее количество штрафов получили Люберцы — 11, Наро-Фоминский округ — 9, Химки — 8, Подольск и Сергиево-Посадский округ — по 5.

Основаниями для привлечения к ответственности стали грубые нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, работа без лицензии, ненадлежащее содержание общего имущества, нарушение нормативов предоставления коммунальных услуг, а также правил безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.