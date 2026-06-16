сегодня в 15:35

В Подмосковье открыли набор на курсы по охране труда в сфере ЖКХ

Учебно-курсовой комбинат при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области начал набор на программы профподготовки и повышения квалификации по охране труда в Подмосковье. Обучение соответствует требованиям законодательства РФ и предназначено для работников разных уровней, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программы полностью отвечают требованиям Трудового кодекса РФ. Работодатели обязаны организовывать обучение сотрудников безопасным методам работы и проверку знаний по охране труда, а работники — проходить такое обучение и аттестацию.

Слушатели получают знания для формирования культуры безопасности, навыки работы с электронным документооборотом и компетенции для проведения инструктажей и контроля соблюдения требований на рабочих местах. Обучение также направлено на снижение риска производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

По итогам выдается удостоверение установленного образца. Программы разработаны с учетом актуальных законодательных норм и профстандартов и подходят как для линейного персонала, так и для руководителей. Ознакомиться с направлениями и выбрать профиль обучения можно на официальном сайте https://ukk50.ru.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.