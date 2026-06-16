В Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности

ГУ МЧС по Нижегородской области утром 16 июня сообщило о новом режиме беспилотной опасности. В аэропорту ввели ограничения, задержаны два рейса до Сочи и отменен еще один, передает newsnn.ru .

Информация о режиме беспилотной опасности появилась в МАКС-канале регионального управления МЧС утром во вторник, 16 июня.

Накануне в Нижегородской области уже вводили такой же режим. Он действовал с 04:30 до 14:20. Сообщений о сбитых дронах над регионом не поступало.

Этим утром аэропорт Нижнего Новгорода начал принимать и отправлять рейсы по согласованию. Сейчас задержаны два рейса до Сочи: один перенесли с 14:50 15 июня на 13:45 16 июня, второй — с 14:50 16 июня на 00:55 17 июня. Еще один рейс до Сочи, запланированный на 18:30 16 июня, отменили.

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