Юрист объяснил, можно ли россиянам брать своих питомцев в офис

Сотрудник может привести питомца на работу только после официального согласования с руководством. Разрешение нужно зафиксировать письменно, сообщает «Абзац» .

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает случаев, когда работник может взять животное в офис. В некоторых сферах это прямо запрещают санитарные нормы.

«Тем, кто хочет взять кошку или собаку с собой в офис, действовать нужно исключительно через официальное согласование с руководством с фиксацией разрешения в письменном виде, чтобы в будущем этот факт не был использован против работника как нарушение дисциплины или условий труда», — отметил эксперт.

Кофанов уточнил, что в законе нет прямого запрета на кошек, собак или попугаев. При этом работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда для всех сотрудников, поэтому самовольное появление животного в офисе может создать риски для коллектива.

Юрист добавил, что на пищевом производстве и в других чувствительных зонах брать питомца на работу нельзя из-за санитарных требований.

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