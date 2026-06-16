Слабовидящая пассажирка упала на рельсы на Ленинградском вокзале
52-летняя жительница Подмосковья сорвалась с платформы Ленинградского вокзала
52-летняя жительница Подмосковья сорвалась с платформы Ленинградского вокзала за час до поезда в Санкт-Петербург. Женщину госпитализировали, сообщает «Сайт MK.Ru».
Женщина, инвалид первой группы по зрению, планировала на два дня съездить в Северную столицу. Ее поезд должен был отправиться 15 июня в 22:15.
Пассажирка шла к табло, чтобы уточнить номер пути. Она двигалась по краю платформы и из-за плохого зрения упала на рельсы с высоты около 1,5 метра.
Работники вокзала помогли женщине подняться. Затем она вернулась на платформу по ступенькам и дошла до медпункта.
Врач вызвал медиков. В больнице у пациентки диагностировали ушиб ребер и травму головы. Спустя сутки женщину отпустили домой.
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