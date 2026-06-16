Орбан признался в хитростях в переговорах с Брюсселем

Виктор Орбан признал тактические уловки кабинета в контактах с Брюсселем. Так Будапешт защищался от мигрантов, сообщает «Царьград» .

Бывший глава правительства Венгрии Виктор Орбан ответил на критику действующего премьера Петера Мадьяра. Орбан рассказал об особенностях взаимодействия Будапешта с европейскими институтами, пишет Index.

Мадьяр ранее заявил, что команда Орбана тайно планировала построить в Венгрии лагерь для мигрантов. По словам премьера, это противоречило публичной жесткой позиции Будапешта против миграционной политики Евросоюза. Он назвал это крупнейшим обманом предыдущего кабинета.

Орбан в ответ заявил, что сейчас в Венгрии нет нелегальных переселенцев и лагерей для их размещения. Политик пояснил, что его команда защищала национальные интересы и иногда пыталась перехитрить чиновников в Брюсселе. Он добавил, что в европейских структурах тоже работают неглупые люди, поэтому венгры не единственные хитрецы на политической арене.

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