Опасная миграция: смертельно ядовитая рыба фугу атакует Дальний Восток

Смертельно опасная рыба фугу заполонила воды Дальнего Востока. Антидота от ее яда не существует, сообщает Baza .

Фугу появилась в Приморье на фоне раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения. Ранее по этим же причинам в воды Дальнего Востока заплыла акула.

Местные рыбаки отмечают, что нашли новый для региона вид фугу — «узорчатую собаку-рыбу». Обычно эта морская живность обитает у берегов Японии, Кореи и Китая, но внезапно решила наведаться в российские воды. Ее появление может быть связано с миграцией кормовой базы и смещением теплого течения.

Косяки рыбы с одним из самых сильных ядов в мире заметили и во Владивостоке в районе заливов Уссурийский и Петра Великого. Под мостом на острове Русский выловили уже три особи.

Яд рыбы фугу содержит тетродотоксин — это сильный природный нейротоксин. Он блокирует передачу нервных импульсов, из-за чего человека постепенно парализует.

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