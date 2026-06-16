Археологи нашли в Турции фреску III века с безбородым Иисусом

В Турции нашли редкую фреску III века, где Иисус Христос изображен без бороды

В Турции археологи обнаружили редкую фреску III века, где Иисус Христос изображен без бороды в образе Доброго Пастыря, сообщает «Царьград» .

По данным Daily Star, хорошо сохранившуюся фреску нашли в древней гробнице под городом Изник. Во времена Римской империи он назывался Никеей.

Место находки имеет особое значение для истории христианства. Именно в Никее в 325 году прошел Первый Вселенский собор христианских церквей, утвердивший основы веры.

Образ юного пастуха с ягненком на плечах был одним из главных символов раннего христианства до распространения креста. Историки считают, что отсутствие бороды указывает на римский стиль исполнения и древность артефакта.

Находка подтверждает, что канонический облик Иисуса формировался на протяжении столетий.

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