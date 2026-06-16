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Россиянин купил автомобиль в США и нашел в нем лопнувшие коконы опасного паука

Россиянин, купивший автомобиль в США, столкнулся с неожиданной проблемой при транспортировке. После вскрытия контейнера в машине были обнаружены странные яйцевые коконы и паутина, рассказал пострадавший в соцсетях.

Из-за яиц местный автомеханик наотрез отказался продолжать работу с транспортным средством.

В социальных сетях владелец машины опубликовал снимки находок, включая останки неизвестного существа, похожего на лягушку. Им, предположительно, питался скрывающийся внутри обитатель.

В комментариях к публикации пользователи сети через визуальный поиск идентифицировали коконы. Они оказались похожи на детей паука «коричневой вдовы» — близкого сородича каракурта.

При детальном осмотре были найдены новые гнезда. Причем несколько коконов уже оказались лопнувшими и пустыми.

Для полной дезинсекции автомобиля владелец вызвал специализированную бригаду по уничтожению опасных насекомых.

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