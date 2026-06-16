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Ради лайков: медвежонку в Ингушетии дали снюс на камеру

Мужчины накормили медвежонка снюсом в частном зверинце в Ингушетии. Они смеялись и записывали происходящее на видео, сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ» .

Видео в соцсетях опубликовал аккаунт, посвященный доставке мяса на углях. В кадре несколько мужчин окружили медвежонка. Один из них достал снюс и дал его малышу.

Остальные мужчины в этот момент смеялись, наблюдая за реакцией медвежонка. Они записывали все на видео.

Пользователи в комментариях осудили действия мужчин. Они беспокоятся за состояние медвежонка.

Известно, что в этом же частном звернице содержится десятимесячный тигр.

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