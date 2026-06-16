Катя Лель объяснила, зачем обращалась к экстрасенсам

Певица не раз говорила о связи с представителями иных цивилизаций. По ее словам, она обращалась к эзотерикам, чтобы понять, почему НЛО выбрали ее для контакта.

«Попаданий было много, честно говоря. Я долгие годы пыталась понять, почему именно меня выбрали инопланетяне для контакта. Но у меня был еще один запрос к экстрасенсам. Когда пропал бывший муж, его никто не мог найти. Я вновь обратилась к магам, чтобы они рассказали — жив он или нет. Все разделились на два лагеря. Одни говорили, что его энергополе уже не считывается, намекая на его смерть. А другие, напротив, сказали, что он в здравии и сам скоро выйдет на связь», — рассказала Лель.

Певица уточнила, что до сих пор не получила никаких известий о пропавшем экс-супруге Игоре Кузнецове.

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