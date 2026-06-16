Неадекват избил подростка в подъезде на глазах младшего брата во Владивостоке

Взрослый мужчина избил подростка в подъезде жилого дома на Хабаровской улице во Владивостоке, потому что запнулся о его ногу. Все это произошло на глазах у младшего брата пострадавшего, сообщает Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия» .

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В кадре видно, как подросток и его маленький брат заходят в лифт. В этот момент оттуда выходит взрослый мужчина. Он случайно запинается о ногу парня.

После этого мужчина начинает предъявлять подростку претензии, забегает в лифт и избивает его кулаками. Затем он вытаскивает его на площадку, ударяет коленом о голову и швыряет на пол. За дракой в страхе наблюдает младший брат пострадавшего.

Как затем объяснила мать детей, подросток в ответ на претензии лишь попросил собеседника вести себя вежливее. Но словесная перепалка переросла в драку. На место вызвали скорую помощь, у парня нашли телесные повреждения.

Родители пострадавшего подчеркивают, что независимо от обстоятельств считают подобное применение силы в отношении ребенка недопустимым. Семья хочет подать заявление в полицию. Предварительно, у нее есть фотографии напавшего мужчины.

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