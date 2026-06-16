Российские пары начали чаще расставаться без объяснений с помощью гостинга

В России набирает популярность тренд на расставания по принципу гостинга. В рамках формата один из партнеров полностью прекращает любое общение и бесследно исчезает без объяснения причин, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на специалистов.

Психотерапевты отмечают рост числа обращений от клиентов, переживающих тяжелейший стресс после подобного разрыва. Человек внезапно сталкивается с полным игнорированием в социальных сетях, а также звонков и сообщений со стороны любимого. Это провоцирует у пострадавших острую тревогу, навязчивые мысли и чувство вины.

Многие начинают искать скрытые изъяны в себе или паниковать, предполагая, что с партнером произошел несчастный случай. В ряде ситуаций такой уровень неопределенности доводит людей до клинической депрессии и необходимости медикаментозного лечения.

Психотерапевт Елизавета Жесткова пояснила, что ключевой деструктивный фактор гостинга заключается в отсутствии финальной точки. Из-за незавершенности ситуации человеческий мозг зацикливается, бесконечно анализируя прошлые разговоры и встречи в попытках найти логику. Эксперты подчеркивают, что внезапное исчезновение близкого активирует в головном мозге те же зоны, которые отвечают за восприятие реальной физической боли.

По словам специалистов, к гостингу чаще всего прибегают эмоционально холодные люди, не способные к эмпатии. Также им могут заниматься те, кто испытывает панический страх перед сложными разговорами и не может открыто заявить о завершении отношений.

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