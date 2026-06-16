Привет из дома в каждой свече: волонтеры Домодедова согревают бойцов в зоне СВО

Волонтеры Домодедова не ждут «подходящего» прогноза. Даже в проливной дождь в Центре военно-патриотического воспитания добровольцы продолжают дарить тепло и свет бойцам на СВО — они заливают окопные свечи, сообщает Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья» .

Окопная свеча для героев на передовой — это не просто свет. С их помощью защитники могут разогреть обед, вскипятить воду и погреть руки в блиндаже. Это своеобразный привет из дома и напоминание, что их не забывают на Родине.

«Волонтеры Подмосковья» — региональное движение, объединяющее добровольческие организации и тысячи участников. Штабы открыты в каждом муниципальном образовании Московской области.

Существует целый ряд мер поддержки волонтеров, утвержденных на уровне правительства региона. Они охватывают несколько направлений:

— финансовая поддержка (страхование жизни и здоровья, предоставление субсидий и грантов),

— признание заслуг (премия губернатора «Мы рядом. Доброе дело», почетные грамоты и благодарственные письма),

— обучение и развитие (мастер-классы, форумы, конференции),

— консультационная помощь (оформление документов для участия в грантовых конкурсах и создания социально-ориентированных НКО),

— информационная и организационная поддержка (деятельность освещают в СМИ, содействуют в проведении мероприятий и работе с органами власти).

Также на платформе «Волонтеры Подмосковья» запустили специальный сервис. Теперь за свою активность можно получать «Добрые баллы» и обменивать их на подарки в «Магазине поощрений». Активные добровольцы могут получить брендированный мерч, полезные гаджеты, билеты на спортивные и культурные мероприятия, эксклюзивные памятные вещи.

Адреса и контакты штабов можно посмотреть на портале «Волонтеры Подмосковья». Больше информации о работе добровольческого движения — на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.