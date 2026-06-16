Следователи закрыли дело о гибели волгоградцев в Белом море

СК прекратил дело о гибели туристов из Волгограда во время сплава в Белом море

Следствие прекратило дело о гибели туристов из Волгограда во время сплава в Белом море. Причиной стало отсутствие состава преступления, передает novostivolgograda.ru .

Пресс-служба СУ СКР по Республике Карелия сообщила о прекращении расследования. Трагедия произошла в июле 2025 года: группа туристов из Волгограда отправилась на байдарках к Соловецким островам и попала в шторм.

Из десяти участников до берега добрались двое. Еще четверых нашли спасатели МЧС. Позже обнаружили тела троих пропавших: 23 июля нашли 24-летнего Владимира Бондарева, через восемь дней — Валерию Пужняк, еще спустя несколько дней — Виктора Зузанова.

Родные погибших обвиняли в случившемся Олега Беневоленского, которого называли организатором сплава. Они заявляли, что группа была плохо подготовлена, не имела нужных навыков, проигнорировала предупреждение о шторме и не уведомила МЧС о маршруте.

Беневоленский отрицал, что организовывал поход, и называл участников группой друзей. При этом ранее сообщалось, что туристы переводили на карту «организатора» почти по 70 тысяч рублей. Юрист Эдуард Шалоносов просил дать этому правовую оценку.

Изначально следователи отказались возбуждать уголовное дело. После обращения родственников глава СКР Александр Бастрыкин поручил начать расследование, но спустя почти год следствие не нашло состава преступления.

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