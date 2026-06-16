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Покупатели все чаще ищут возможность сочетать преимущества собственного дома с развитостью городской инфраструктуры и удобной транспортной доступностью. Так, в клубном доме Springs стартовали продажи двухуровневых таунхаусов «В саду Springs» — всего шесть лотов площадью от 174 до 215 кв.м с собственными патио от 25 до 60 кв. м, сообщает пресс-служба застройщика.

Благодаря отдельным входам жители смогут создать собственный сад, обустроить зону отдыха и проводить время на свежем воздухе.

Все таунхаусы передаются с готовой дизайнерской отделкой, выполненной из премиальных материалов. Для покупателей также доступна рассрочка до окончания строительства с индивидуальным графиком платежей.

Springs строится в одном из самых зеленых районов столицы — на первой линии Филевского парка, рядом с набережной Москвы-реки. При этом дорога до делового центра «Москва-Сити» занимает около 15 минут.