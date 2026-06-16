В рот брать не надо: можно ли есть и трогать продукты в магазине?

Если человек намеренно мнет продукты, повреждает их, пробует без оплаты или иным образом портит товар, речь может идти не только о возмещении ущерба магазину, но и об административном правонарушении, сообщил РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев.

«У нас за умышленную порчу товара законодательством предусмотрена ответственность. Статья 7.17 КоАП РФ — это как раз уничтожение или повреждение чужого имущества. Но при этом следует различать умышленную порчу и случайное повреждение. То есть если товар испорчен случайно, то риск случайной гибели товара до момента оплаты несет собственник, то есть фактически магазин», — пояснил Сергеев.

Он добавил, что если же имеет место какое-то неестественное поведение в торговом зале, например бег, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и так далее, то здесь уже можно расценивать все, как виновные действия покупателя. Соответственно, они будут влечь обязанность возместить ущерб.

«Касаемо границы между обычным выбором товара и действиями, которые уже могут считаться нарушением прав других лиц. Она проходит исходя из требований технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, где прописано, что контакт покупателя с пищевой продукцией, не упакованной производителем, должен быть исключен», — рассказал адвокат.

Сергеев уточнил, что при этом сам регламент требует не допускать загрязнения продовольствия на всех стадиях его обращения. Поэтому продавец должен контролировать осмотр товара.

«Право покупателя — осмотреть товар, проверить внешний вид, срок годности, состав. Это допустимо. Но как только человек начинает мять продукт, сдирать шелуху, пробовать товар на вкус без намерения его оплатить или иным образом повреждает продукцию, мы уже говорим о том, что действия выходят за рамки добросовестного выбора», — разъяснил эксперт.

Он заключил, что в таком случае можно говорить либо об административной ответственности, либо, если продукт был потреблен без оплаты, о мелком хищении по статье 7.27 КоАП РФ.

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