Не отказ техники: почему ломаются аттракционы, если их ежегодно проверяют

Причиной большинства нештатных ситуаций на аттракционах становится не отказ оборудования, а человеческий фактор — ошибки персонала, нарушения правил обслуживания или действия самих посетителей, сообщил РИАМО вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.

«Основные причины — это, во-первых, неграмотное техническое обслуживание. Где-то вовремя не проверили критически важные узлы. А такие проверки должны проводиться регулярно, некоторые — вообще ежедневно. Это уже ответственность технической службы парка. Во-вторых, человеческий фактор. Причем как со стороны персонала, так и со стороны посетителей», — сказал Родионов.

По его словам, например, оператор мог что-то не до конца проверить или не полностью зафиксировать посетителя. Бывает и так, что сами посетители совершают действия, приводящие к возникновению опасных ситуаций.

«Поэтому основная причина подобных происшествий — именно человеческий фактор. Сам аттракцион, если он исправен, проходит обязательную сертификацию. Он не может быть допущен к эксплуатации без подтверждения соответствия техническому регламенту. Если на рынке вдруг появляется аттракцион, который не прошел необходимые процедуры, то это очень большая редкость», — отметил эксперт.

Как уточнил собеседник, когда предприниматель или парк допускает аттракцион к проверке, он уже должен быть полностью подготовлен и иметь все необходимые разрешительные документы. Было бы странно выходить на проверку с очевидными нарушениями.

«Одно из главных требований заключается в том, что аттракцион должен проходить ежегодную техническую экспертизу. Для этого приглашается аккредитованная лаборатория, которая проводит проверку и выдает заключение о том, что аттракцион исправен и готов к эксплуатации. Именно с этим документом владельцы идут в инспекцию», — заключил специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.