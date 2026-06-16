Овчинский: 6 новостроек возводят по программе реновации в районе Зюзино

В районе Зюзино Юго-Западного административного округа Москвы в соответствии с программой реновации строят шесть ЖК на месте, где были снесены старые дома. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В рамках программы реновации людей будут переселять волнами. Процесс является поэтапным. В рамках него на месте расселенного и демонтированного дома появляется новый. Туда переселяют тех, кто участвует в программе.

«Расселенные дома демонтируют по технологии „умный снос“. На их месте по программе реновации возводят новые жилые комплексы, применяя современные стандарты безопасности и качества. Квартиры в таких домах имеют улучшенную планировку за счет просторных коридоров, кухонь и санузлов. На первых этажах новостроек открываются объекты социально-бытовой инфраструктуры, а территория вокруг них преобразуется. На сегодня в Зюзине возводится шесть таких жилых комплексов общей жилой площадью почти 98 тыс. квадратных метров. Всего в районе предстоит расселить 182 старых здания, в новые квартиры планируют переехать 47,6 тыс. москвичей», — добавил Овчинский.

Московский стандарт качества возведения зданий обеспечивает постоянная работа «Контроля Москвы».

Председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков заявил, что с начала строительства домов в рамках программы реновации в районе Зюзино были проведены 18 выездных проверок. Во время них специалисты органа власти проверяли соответствие выполненных работ и использованных материалов проектным решениям.

По словам Слободчикова, в мероприятиях участвовали работники подведомственного Центра экспертиз. Они проводили инструментальный контроль качества строений.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о сдаче нового дома по реновации на улице Онежской в Головинском районе. Еще заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов говорил, что в Новогирееве все жильцы 16 старых домов получили ключи от нового жилья в рамках программы реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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