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172 украинских БПЛА уничтожены за ночь над российскими регионами

С 20:00 15 июня до 07:00 16 июня над регионами России уничтожены 172 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские БПЛА ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями.

Также беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, над акваториями Черного и Азовского морей.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за утро столицу пытались атаковать 60 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.

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