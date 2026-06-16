В Москве скончалась 90-летняя мать оперного певца Хворостовского

На 91-м году жизни скончалась Людмила Хворостовская — мать всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. О трагическом событии в социальных сетях рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, сообщает « Абзац ».

Глава регионального ведомства выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной. Он заверил, что краевые власти окажут всю необходимую помощь в организации похорон.

Чиновник поблагодарил Людмилу Хворостовскую за то, что подарила миру великого сына.

Народный артист России Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Родители певца тяжело переживали утрату и в своих интервью признавались, что каждый день вспоминают сына, тоскуют по нему.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.