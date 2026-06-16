Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором дал старт избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. Они назначены на 20 сентября 2026 года.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Избирательные действия по подготовке и проведению выборов начинаются со дня подписания документа.
Россияне изберут 450 депутатов — 225 в одномандатных избирательных округах и столько же по федеральному избирательному округу.
Впервые в выборах примут участие жители Новороссии и Донбасса.
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