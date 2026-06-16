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«Как все это з******»: Кутузовский проспект парализован уже более двух часов

Жители Москвы выразили возмущение в социальных сетях из-за ситуации на дорогах. По словам одной из автомобилисток, на Кутузовском проспекте образовалась крупная пробка, водители стоят в ней несколько часов.

Пользовательница пожаловалась, что водителям пришлось провести в заторе около двух часов. Причиной коллапса стало перекрытие проезжей части.

При этом никаких официальных объяснений о причинах ограничений на данном участке дороги на момент перекрытия не предоставили.

«Как все это уже з******», — добавила девушка.

Также пользовательница приложила к посту скриншоты из «Яндекс Карт». На них запечатлены комментарии пользователей о ситуации на Кутузовском проспекте.

«На пустом месте организовали пробку на 40 минут два километра», — оставила комментарий в Яндекс Картах о дорожной ситуации одна из пользовательниц.

Некоторые комментаторы предположили, что пробка образовалась из-за проезда важных людей.

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