Труп 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморском крае

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки в Находке. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено на чердаке одного из домов в поселке Врангель.

Дело расследуется по статье об убийстве. В ходе совместных действий следователей и сотрудников УМВД по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления был задержан подросток.

Решается вопрос о помещении молодого человека в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Она определит его вменяемость и способность осознавать свои действия.

Помимо этого, следствие возбудило второе уголовное дело — по статье о халатности. В рамках расследования правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики. Еще они установят причины и условия, которые привели к трагедии.

Как сообщает РЕН ТВ, труп девочки жильцы дома нашли благодаря звуку звонков, которые поступали на ее мобильный телефон. Местные жители услышали доносившийся сверху звук телефона. После этого одна из соседок поднялась на чердак, чтобы проверить помещение, и обнаружила тело ребенка.

Рядом с погибшей школьницей лежал мобильный. На него продолжали звонить, хоть девочка уже и была мертва. По предварительным данным, причиной смерти девочки стало удушение.

Накануне днем школьница ушла на прогулку и вовремя не вернулась домой. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.