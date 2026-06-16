МТС удвоила масштабы сети Wi-Fi в центре Москвы

К началу летнего сезона МТС расширила общедоступную бесплатную сеть Wi-Fi в Москве в пределах ТТК, сообщает пресс-служба компании.

Масштабная сеть из 600 точек скоростного доступа MTS_WiFi_Free работает в салонах МТС и охватывает наиболее оживленные места столицы: проспекты, площади, набережные.

Сеть доступна абонентам любых сотовых операторов. Для входа нужно авторизоваться с помощью МТС ID. С момента авторизации мобильное устройство будет автоматически подключаться к интернету во всех точках доступа беспроводной сети в течение месяца, затем потребуется повторная авторизация.

«Мы рады тому, что смогли предоставить гостям и жителям столицы дополнительную возможность оставаться на связи в различных ситуациях, в том числе, в целях экономии трафика мобильного интернета», — прокомментировал директор по конвергентным продуктам и маркетингу МТС в Московском регионе Павел Плясенко.