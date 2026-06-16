Движение временно ограничили в Капотне

сегодня в 10:20

Автобусы маршрута № 305 временно изменили схему движения в столичном районе Капотня. Об этом сообщает пресс-службе компании «Мострансавто».

Транспорт следует в объезд по улице Верхние Поля.

Из-за временных изменений в схеме движения из маршрута были исключены три остановочных пункта. Речь идет о «1-м квартале Капотня», «Стадионе» и «Филиале больницы имени Демихова».

Причина принятого решения неизвестна. Как долго маршрут №305 будет ходить по новой схеме, не указано.

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