Эксперт: большим достоинством МАКС является качество голосовой и видеосвязи

Большим достоинством МАКС является качество голосовой и видеосвязи. Звонки внутри мессенджера работают стабильно даже при не самом сильном интернет-соединении, что особенно важно в регионах с переменчивым покрытием сети. Об этом РИАМО сообщил IT-специалист.

Эксперт отметил, что современные кодеки обеспечивают чистый звук без помех и задержек, а видео сохраняет четкость даже при ограниченной скорости. Поскольку трафик идет через отечественные серверы, расположенные близко к пользователям, заметно снижаются задержки и обрывы связи.

По словам специалиста, это делает приложение удобным как для личных разговоров с близкими, так и для рабочих созвонов и совещаний. Групповые звонки позволяют собрать вместе команду, семью или друзей в одном пространстве.

«С технической стороны платформа грамотно распределяет нагрузку, экономя заряд батареи и мобильный трафик. Не нужно искать сторонние сервисы для конференций — все встроено и работает из коробки», — сказал эксперт.

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