Объект Московского НПЗ поврежден после атаки украинских БПЛА

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В Москве продолжают отражать попытку ударов БПЛА ВСУ. Один из беспилотников повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщает в Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, никто не пострадал. Сотрудники городских служб находятся на месте происшествия.

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве, пожар на территории оперативно локализовали. Специалисты работают над ликвидацией последствий возгорания. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Ранее в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Меры временные.

С утра силы ПВО сбили 60 БПЛА ВСУ, которые летели на Москву.

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