Что будет с московскими высотками при землетрясении: объяснение сейсмолога

Современные здания проектируются с учетом возможных сейсмических нагрузок, однако сама Москва относится к числу регионов с крайне низким риском опасных землетрясений, сообщил РИАМО директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Данила Чебров.

«Конечно, современные высотки и другие крупные здания строятся с учетом возможных сейсмических нагрузок. Есть такой ряд мероприятий, проводилось общее сейсмическое районирование. Есть оценка того, какие, в принципе, возможны сейсмические сотрясения на каждой территории страны», — сказал Чебров.

Он добавил, что Москва относится к неопасным зонам. Эти редкие нагрузки все равно закладываются.

«При строительстве это учитывается, но это не главная проблема для строительства в Москве. Поэтому, естественно, на это смотрят, учитывают. Дома строятся с учетом того, что Москва — не сильно опасный район», — отметил сейсмолог.

Чебров уточнил, что существуют регионы, где риск землетрясений может недооцениваться. Но тут больше проблема с точностью оценки риска.

«В принципе, мы достаточно хорошо представляем, где сильные землетрясения могут быть, где они вызовут какие-то последствия. Но тут больше проблема в наличии сейсмодефицитного жилья, которое строилось до улучшения наших представлений о возможных сотрясениях и было построено ненадлежащим образом», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что даже на Камчатке, где все знают, что возможны самые сильные землетрясения, достаточно много строений, рассчитанных на 7 баллов, при этом возможны 9-балльные сотрясения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.