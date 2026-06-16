Парковка у подъезда тянет на крупный штраф: предупреждение эксперта

Парковка на газонах, тротуарах и рядом с подъездами может привести не только к конфликтам с соседями, но и к серьезным штрафам, сообщил РИАМО руководитель комплекса апартаментов HILL8 от девелопера «Сити21» Ярослав Исаев.

«Хаотичные стихийные стоянки, машины, припаркованные на газонах, тротуарах или почти у входных дверей — привычная ситуация во многих российских дворах. Страдают зеленые насаждения, нарушаются правила благоустройства, а в случаях, когда автомобили жителей перекрывают проезд для спецтехники, создается реальная угроза безопасности», — сказал Исаев.

Он добавил, что закон запрещает размещать автомобили на газонах и других озелененных территориях. Нарушением считается стоянка на газоне, проезд по нему, парковка на детских и спортивных площадках, тротуарах, местах для инвалидов, у мусорных контейнеров и ближе 10 метров от подъезда.

«Ответственность за парковку на газонах регулируется региональными законами. Например, в Москве для физических лиц штраф составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей», — рассказал эксперт.

Исаев отметил, что управляющая компания не имеет права самостоятельно штрафовать водителей, однако обязана следить за состоянием придомовой территории, фиксировать нарушения и передавать материалы в административную комиссию или полицию.

«Главное правило — не портить чужой автомобиль: не царапать, не прокалывать шины и не перекрывать выезд. Сначала стоит поговорить с нарушителем, а если это не помогает — собрать фото- и видеодоказательства и обратиться в УК, ГИБДД или через „Госуслуги“», — рассказал специалист.

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