Верхний этаж жилого дома вспыхнул в подмосковной Электростали

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В подмосковной Электростали вспыхнул верхний этаж жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По данным очевидцев, возгорание произошло в микрорайоне Северный. Сильное задымление заметили в районе верхнего этажа жилого здания.

Информация о причинах происшествия уточняется. Площадь пожара и количество пострадавших неизвестны.

Судя по опубликованным видео, возгорание началось в квартире на последнем этаже. Из помещения идет черный дым. Видно, что огонь пылает на балконе.

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