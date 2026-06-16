До 6 лет тюрьмы за находку: как не сесть, если нашел украшение на пляже

Присвоение найденных на пляже украшений может быть квалифицировано как преступление. Юрист Сергей Логин разъяснил РИАМО правовые последствия для тех, кто считает находку своей собственностью.

Юридические ловушки: от кражи до уголовного срока

Многие считают, что найденная вещь автоматически становится их собственностью, однако закон устанавливает иные правила:

квалификация как кражи : согласно ГК РФ, если человек нашел чужую вещь и присвоил ее, не сообщив владельцу или в полицию, это может рассматриваться как кража (ст. 158 УК РФ), что грозит наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

уголовное преследование за «археологию»: если находка сделана на территории, имеющей историческую или культурную ценность (например, пляжи в охранных зонах памятников), вступает в силу ст. 243.2 УК РФ. За незаконный поиск и изъятие археологических предметов срок может достигать шести лет.

Как обезопасить свои вещи на отдыхе?

Чтобы не стать жертвой кражи или потери, юрист рекомендует придерживаться простых правил:

Защита документов и денег: Используйте водонепроницаемые чехлы (на шею или пояс). Никогда не оставляйте ценности в сумках под полотенцем — это слишком легкая добыча для воров. Документальное подтверждение: всегда фотографируйте свои украшения перед выходом на пляж. В случае кражи это станет решающим доказательством для идентификации вещи при розыске. Гигиена доверия: не доверяйте хранение вещей незнакомым людям на пляже.

Главный вывод: безопасность на отдыхе зависит не только от бдительности, но и от знания закона. Правильная фиксация имущества и использование защитных аксессуаров — залог того, что ваш отдых не закончится в отделении полиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.