В Сергиево-Посадском округе начались работы по расчистке водоемов

Работы здесь ведутся по региональной программе «100 прудов и озер». Ознакомиться с ходом работ на место приехали представители министерства экологии и природопользования Московской области и администрации Сергиево-Посадского округа.

В этом году в программу попали три водоема. Следом за Тарбинской плотиной техника перебазируется на пруд в деревне Селково. А уже к началу осени специалисты приступят к расчистке Абрамцевского пруда. Параллельно в Сергиевом Посаде приступили к расчистке реки Копнинка. Здесь к работе привлечена тяжелая техника. Чтобы расчистить участок протяженностью 4 километра, начиная от плотины на Келарском пруду и заканчивая Загорским морем, будет задействована тяжелая техника. Помимо санитарной очистки, будет произведена уборка растительности и поваленных деревьев. А земснарядом будут убираться донные отложения, которые смогут увеличить глубину реки с 30 до 60 сантиметров.

Очистка Копнинки производится в рамках федерального проекта «Вода России». Но одной расчисткой русла дело не ограничится. На всем четырехкилометровом участке запланировано комплексное благоустройство прилегающей территории. Масштабные работы рассчитаны не на один месяц. Полностью обновленную Копнинку жители увидят к августу 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.