Голова лопается: почему рот может быть причиной адской боли?

Хронические головные боли в некоторых случаях могут быть связаны не с неврологией, а с проблемами в полости рта — нарушением прикуса, воспалением зубов или дисфункцией челюстного сустава, сообщил РИАМО врач-стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков.

«Пациенты нередко месяцами обследуются у неврологов, пытаясь найти причину хронических головных болей, однако проблема оказывается связана с нарушением прикуса, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава или воспалительными процессами в зубах», — сказал Обушенков.

Он пояснил, что при неправильном прикусе мышцы челюсти работают неравномерно: одни перенапрягаются, другие, наоборот, остаются слишком расслабленными. Из-за этого возникает гипертонус мышц, спазмируются сосуды, могут пережиматься нервные окончания. Все это способно провоцировать головную боль напряжения.

«Одной из распространенных причин подобных состояний становится дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Среди факторов риска: хронический стресс, бруксизм, привычка сильно сжимать челюсти и нарушения прикуса. Если головная боль усиливается при жевании, сопровождается дискомфортом в области челюсти или щелчками при открывании рта, стоит обратиться не только к неврологу, но и к стоматологу-гнатологу», — порекомендовал специалист.

Также запущенный кариес, пульпит и периодонтит могут вызывать сильные боли за счет вовлечения тройничного нерва. Иногда пациент воспринимает такую боль как мигрень, хотя истинная причина — воспаление в зубе.

«Снизить риск стоматологических проблем помогает качественная ежедневная гигиена полости рта. Для этого важно использовать не только зубную щетку и пасту, но и дополнительные средства ухода: ирригаторы, монопучковые щетки и современные реминерализующие составы», — заключил Обушенков.

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