РФ зачистила от операторов БПЛА ВСУ основной центр на пути к Краматорску в ДНР

Российские военнослужащие из группировки войск «Юг» полностью зачистили Константиновку Донецкой Народной Республики от операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал оператор батальона специального назначения с позывным Алтай.

По словам собеседника агентства, работа украинских подразделений БПЛА в городе максимально затруднена. Им был перекрыт постоянный подвоз снабжения.

Благодаря действиям российских бойцов в населенном пункте не осталось ни одной целой антенны управления дронами. В результате операторы противника были либо ликвидированы, либо отступили на северо-запад, в район Алексеево-Дружковки.

Военнослужащий добавил, что из-за зачистки ближних подступов к Константиновке украинские операторы беспилотников теперь вынуждены действовать из более глубокого тыла. Для их обнаружения российским подразделениям приходится вести поиск по лесным массивам («зеленкам») в районе Алексеево-Дружковки.

Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город важен для снабжения боевиков ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. В Константиновке расположен масштабный транзитный железнодорожный узел.

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