В Можайске дан старт преображению Троицкого сквера

Объект расположен в самом сердце округа — у стен Можайского культурно-досугового центра на улице Московской. Преображение общественного пространства проходит в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды», которая уже доказала свою эффективность в нашем округе.

Площадь обновления составит 0,6 гектара. Сейчас подрядная организация приступила к первому этапу — демонтажу старого покрытия и малых архитектурных форм. Зеленые насаждения останутся на своих местах: деревья уже защитили от возможных повреждений, оббив их специальными каркасами.

Следом за демонтажем начнутся бетонные работы и прокладка новых сетей. Для гостей сквера создадут современную сцену, удобную дорожно-тропиночную сеть, зоны отдыха, а центральную часть украсит водный объект. Здесь же появятся качели и скамьи, будет смонтирована новая система освещения. Работы затронут не только сам сквер, но и лестницу вдоль улицы Московская, ведущую к «Можайскому КДЦ». После обновления это пространство станет еще более комфортным и привлекательным для жителей и гостей округа.

Жителей предупреждают, что с 16 июня 2026 года в связи с проведением работ по благоустройству сквера лестница, ведущая к Можайскому культурно-досуговому центру, будет перекрыта. Обойти закрытый участок можно с другой стороны Московской улицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.