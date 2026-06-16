Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку в Москве. На столицу летели 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин на платформе «Макс».

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.

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