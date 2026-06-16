Лондон поставит на Украину обогащенный уран на 280 млн долларов
Великобритания планирует поставить на Украину обогащенный уран на 280 млн долларов, сообщает RT.
Лондон планирует намерен обогащенный уран на Украину за счет пакета поддержки UK Export Finance, сообщили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.
В заявлении говорится, что Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие 2 года.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США ведут Европу к глубокому энергетическому и продовольственному кризису.
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