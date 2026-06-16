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Лондон поставит на Украину обогащенный уран на 280 млн долларов

Великобритания планирует поставить на Украину обогащенный уран на 280 млн долларов, сообщает RT .

Лондон планирует намерен обогащенный уран на Украину за счет пакета поддержки UK Export Finance, сообщили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

В заявлении говорится, что Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие 2 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США ведут Европу к глубокому энергетическому и продовольственному кризису.

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