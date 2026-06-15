Ефимов: жители Бабушкинского района Москвы начали смотреть квартиры по реновации

Около 1 тыс. москвичей из семи расселяемых домов Бабушкинского района приступили к поэтапному осмотру жилья в новостройке, расположенной на Верхоянской улице. Об этом сообщил руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, с 15 июня жильцам старых домов, включенных в программу реновации, стали показывать квартиры в доме № 12 по Верхоянской улице.

«Таким образом, в районе уже треть домов, включенных в действующую программу, охвачена переселением — 31 из 93. Из них 22 полностью расселены. Планируется, что всего в новые квартиры в районе переедут более 15,3 тыс. человек», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Новый жилой комплекс находится напротив дома на улице Радужной, который также был построен по реновации. Там для переселенцев работает Центр информирования. Помощь в оформлении договоров на новые квартиры оказывают специалисты Департамента городского имущества.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что переселение проходит поэтапно, чтобы специалисты могли уделить достаточно времени каждой семье и переселение было более комфортным.

«15 июня город пригласил на осмотр квартир жителей корпусов 1 и 2 дома № 4 на Радужной улице, а также дома 33, корпуса 2, на улице Летчика Бабушкина. Через неделю к ним присоединятся свыше 340 москвичей из дома 17 на улице Летчика Бабушкина и дома 11 на улице Искры. В конце июня определяться с выбором жилья начнут почти 300 горожан из домов 9 и 10, корпуса 3, на Ленской улице», — уточнила Соловьева.

Она пояснила, что выбрать дату и время осмотра квартир, а позже и день заключения договоров будущие новоселы могут через суперсервис «Переезд по программе реновации». Эти опции доступны всем участникам программы, имеющим полную учетную запись на портале mos.ru.

Город также берет на себя организацию переезда: грузчиков и транспорт для личных вещей предоставят бесплатно — достаточно подать заявку на mos.ru или в Центре информирования.

Новостройка в Бабушкинском районе — десятиэтажная (переменная этажность), состоит из восьми секций. Ее общая площадь превышает 43 тыс. кв. м. В доме 408 квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации. Пять из них адаптированы для маломобильных граждан. Здание оснащено лифтами, в подъезде предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов. Это уже 10-й дом в районе, переданный под заселение.

Подготовиться к переезду помогает общая инструкция в том же суперсервисе. Там можно узнать о порядке переезда, списке документов и получить ссылки на полезные услуги. Настроив параметры переезда, пользователь увидит инструкцию под свою конкретную ситуацию.

Вся информация о программе реновации собрана на портале mos.ru. Программа была утверждена в 2017 году, она охватывает около 1 млн москвичей и предполагает расселение 5 176 домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы в два раза. Он также отметил, что программа способствует созданию комфортной безбарьерной среды.

Москва остается одним из лидеров среди регионов России по объемам жилищного строительства, что полностью соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».