Россельхознадзор ограничивает ввоз цветов из Армении

С пятницы, 22 мая, Россельхознадзор временно ограничивает ввоз цветочной продукции из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и получения результатов анализов, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что несмотря на заверения Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, случаи обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов все еще продолжаются. При ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции было выявлено 135 нарушений, что составляет 77% от общего числа выявленных случаев за весь прошлый год.

Ранее стало известно, что по всей России больше месяца ищут фуру с 1728 пчелами из Узбекистана, которые могут быть скрытыми носителями опасных инфекций и паразитов.

