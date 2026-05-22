Катя Лель поддержала воссоединение Славы с Данилицким

Певица Катя Лель высказалась о примирении Славы (Анастасия Сланевская) с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым артистка состоит в отношениях более 24 лет. По словам исполнительницы, решение восстановить союз заслуживает уважения, сообщает «Царьград» .

Слава вновь сошлась с гражданским мужем и отцом младшей дочери Анатолием Данилицким. Бизнесмен присутствовал на праздновании 46-летия певицы 15 мая. Позже артистка опубликовала видео с ним, подтвердив примирение.

Катя Лель прокомментировала решение коллеги и поддержала ее.

«Это здорово, она грамотная девушка. Это любовь, а где любовь — там эмоции, там страсть. Любовь — непредсказуемая штука… Значит, люди должны помириться, если они предназначены друг для друга… В одну реку можно войти не только второй раз, но и десятый. Главное — осознанно найти друг друга и идти навстречу друг другу», — пояснила Катя Лель в интервью 7Дней.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ.

Слава и Данилицкий вместе с 2002 года. В 2011 году у пары родилась дочь Антонина. В 2014 году бизнесмен развелся с прежней супругой. За годы отношений они не раз расставались и мирились. Последний разрыв произошел в прошлом году после обвинений в изменах, тогда певица переехала в загородный дом.

