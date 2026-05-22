Эксперты призвали россиян не откладывать покупки из-за слабого доллара

Банк России установил курс доллара на уровне 70,95 рубля — это минимум с февраля 2023 года. Эксперты советуют воспользоваться укреплением рубля для покупки импортных товаров, сообщает Общественное Телевидение России .

21 мая Центробанк понизил официальный курс доллара до 70,95 рубля. Укрепление рубля аналитики связывают с низким спросом на валюту со стороны импортеров, ростом мировых цен на нефть и операциями ЦБ по продаже иностранной валюты.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что снижение курса делает импортные товары доступнее, прежде всего электронику.

«Для того, чтобы импортные товары действительно оказались более доступными, нужно, чтобы курс такой долго держался. В принципе, у нас крепкий рубль довольно продолжительное время. Электронику я бы расценивал как потенциально наиболее перспективные покупки», — сказал он.

По оценке аналитика, выгодный период может продлиться минимум до конца июня, а возможно и все лето. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский также рекомендовал не откладывать покупку бытовой техники, импортных материалов, автозапчастей и автомобилей.

Эксперты считают, что к концу года доллар может существенно вырасти. Бархота прогнозирует курс 82–86 рублей уже летом на фоне снижения ключевой ставки и возвращения Минфина на валютный рынок.

При этом хранить сбережения только в валюте специалисты не советуют. Предпочтение отдается диверсификации и рублевым банковским вкладам, которые остаются выгодными при высокой ключевой ставке.

