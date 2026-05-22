В Подмосковье начался вылет краснокнижной краеглазки эгерии

Массовый вылет краеглазки эгерии зафиксировали в Подмосковье, первые наблюдения поступили с юга региона и из памятника природы «Суханово». Вид занесен в Красную книгу Московской области как восстанавливающийся, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Одной из первых в этом сезоне наблюдатели заметили краеглазку эгерию — редкую представительницу чешуекрылых. Сообщения о встречах с бабочкой поступают с юга региона, в том числе из памятника природы областного значения «Суханово», а также из других округов.

«Краеглазка внесена в Красную книгу Московской области под пятой категорией — восстанавливающийся вид. Есть сообщения от наблюдателей, которые уже видели бабочку на юге региона и в памятнике природы „Суханово“. Поступают сведения о краеглазке и из других округов. Эта бабочка относится к категории „некартографируемых“, поскольку летает под пологом леса и редко встречается наблюдателям. Массовый вылет — хорошая новость, она свидетельствует о сохранности мест обитаний», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Краеглазка эгерия обитает на нескольких особо охраняемых природных территориях Подмосковья. Ее фиксировали в памятниках природы «Баулинский лес» в Раменском округе и «Парк в поселке Новый Быт» в Чехове, в Молокчинском ботанико-энтомологическом заказнике в Сергиевом Посаде и на других охраняемых территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.