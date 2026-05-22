Жителям Подмосковья разъяснили оплату вывоза ТКО в 2026 году

Единый расчетный центр Московской области объяснил жителям, из чего складывается плата за услугу «Обращение с ТКО» и в каких случаях можно получить перерасчет в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Услуга «Обращение с ТКО» включает сбор, транспортировку, обработку и утилизацию бытовых отходов. Размер платы рассчитывается исходя из норматива накопления отходов, площади жилого помещения и установленного тарифа.

В Московской области работают семь региональных операторов, для каждого из которых утвержден экономически обоснованный тариф. Он зависит от расстояния до сортировочных комплексов, особенностей технологической цепочки обращения с отходами, плотности застройки и логистики вывоза.

Тарифы на 2026 год утверждены распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области. Специалисты центра напомнили, что жители могут оформить перерасчет платы, если отсутствовали по месту регистрации пять дней подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.